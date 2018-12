Teadlased soovitavad: see on toataim, mis peaks olemas olema igas kodus

Tänases kodus on paraku reeglina väga palju erinevaid mürgiseid aineid: need jõuavad meie elamisse ehitus- ja viimistlusmaterjalide ning tehisplaatidest mööblitükkidega. Need õhus lenduvad ained võivad aga põhjustada erinevaid tervisehädasid, mistõttu on vaja leida meetod, kuidas kodust õhku tõhusalt puhastada.

Poes müüdavad õhupuhastusfiltrid ei ole kuigi efektiivsed, sest need ei korja kokku näiteks benseeni ja teiste ainete pisikesi molekule. Niisiis otsisid ja leidsid teadlased lahenduse: niigi üsna menukas toalill nõelköis on taim, mis puhastab väga efektiivselt õhku ka kõige pisematest kahjulike ainete molekulidest.

Tuleb aga silmas pidada, et selleks, et taim saaks oma tööd teha, peab toas, kus seda kasvatada, olema hea õhuliikuvus. Washingtoni ülikoolis tegutsenud teadlasterühma juhtinud professor Stuart Strand ütleb, et inimesed pole siiani koduse õhu kvaliteedile väga suurt tähelepanu pööranud, aga peaksid seda tegema. Eriti nüüd, kus on tõestatult olemas taimed, mis õhku puhastada aitavad.

Stuart Strand nõelköiega. FOTO: University of Washington / SWNS / University of Washington / Scanpix

Kuigi taim on ka niisama hea õhupuhastaja, on Strandi teadlasterühma nõelköis eriti efektiivne, sest seda on laboris pisut töödeldud. Nõelköis oli selleks tööks sobiv, sest ta on üsna robustne ja vastupidav. Töödeldud taim ongi originaalist parem just selle poolest, et tuleb toime ka pisemate molekulidega ja seda väga kiiresti.

Nimelt tehti võrdlev katse, millest selgus, et kui katseklaasi benseeni- ja kloroformirikka õhu kätte pandud originaaltaim ei tulnud pisikeste molekulide õhust kokkukorjamisega 11 päeva jooksul üldse toime, siis töödeldud nõelköis vähendas nende sisaldust ümbritsevas õhus kõigest kolme päevaga juba 82 protsendi võrra.

Laborikatsed nõelköiega. FOTO: University of Washington / SWNS / Scanpix