Fotod: Tallinna vanalinna servas otsib omanikku väga eriline korter

Hermanni Maja kõige eksklusiivsem kodu - neljatoaline katusekorter - on Tallinna kinnisvara tõeline pärl. Kodus on pinda ligi 150 ruutmeetrit, mida on rohkem kui keskmises nõukaaegses eramajas. Sellele lisandub privaatne terrassiala, mida on tervelt 123 ruutmeetrit.

Terrassile avanevas elutoas on küllaldaselt loomulikku valgust. Selle eest hoolitsevad maast laeni ulatuvad aknad ja eraldatud klaasitud rõdu, mis on kui eraldi hubane talveaed, võimaldades ka varakevadel ja hilissügisel kuni päikeseloojanguni terrassil õhtustada.

Avara planeeringuga korteris on kolm magamistuba, lisapanipaik, garderoobide valmidus ja avatud köök koos söögitoa osaga. Korteris on saun ning suure magamistoa juurde kuuluvad privaatne vannituba ja klaasitud rõdu.

Elukeskkonna planeerimisel on majas asetatud rõhk mugavusele – maja all on suletud garaaž, mõnusa ligipääsu kõikidele korteritele otse parkimiskorruselt tagab lift. Trepikoja kõrvalt avaneb ligipääs hoovialale, kus asuvad avar muruplats, laste mänguväljak ja lehtla. Lisaks korterile on võimalik soetada panipaik ja parkimiskoht hoovis varju all või maja alusel suletud parkimiskorrusel.