NASA insener andis postisaadetistele hammast ihunud sulidele väärt õppetunni

«Inimene tunneb ennast sedalaadi olukordades teovõimetuna. Mina aga tundsin, et midagi tuleb ette võtta, et jultunud pikanäpumeestele koht kätte näidata,» ütles Rober väljaandele news.com.au.

Aastaid NASA palgal olnud mees meisterdas käesolevatest materjalidest ning isikliku nutikuse toel karbi, mis avanedes igasse maailmakaarde sädelevat pulbrit paiskab. Lisaks raskesti eemaldatavale sätendustele, on karbike varustatud haisupommiga, et pikanäpumeeste elu veelgi kurvemaks muuta.

NASA engineer builds glitter bomb that farts on unsuspecting package thieves https://t.co/AZ9XnltyAQ

Seade on tõeliselt kõrgtehnoloogiline. Kasti sees on neli varjatud nutitelefoni, mis salvestavad pea iga nurga alt. Lisaks on seade varustatud GPS-i ja kiirendusmõõturiga, mis hakkab salvestama hetkel, mil karp ukseesise juurest eemale liigub.