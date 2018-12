Eesti Korteriühistute Liit: kodust lahkudes tee oma ukselukust kiire klõps

Eesti Korteriühistute Liit tuletab meelde mõned lihtsad reeglid, kuidas kodu talvel pikemaks ajaks üksi jätta. On süda rahul ning ka pühad mööduvad selle võrra meeleolukamalt.

Kuigi kedagi pole kodus, ei tohi eluruume kütmata jätta. Korteris mõistlikku temperatuuri hoidma kohustab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus - korteriomanik on muu hulgas kohustatud hoidma oma korteri piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Mõistlikuks temperatuuriks loetakse mitte alla +18 kraadi.

Enne lahkumist tuleb kontrollida, et kodused elektriseadmed oleksid korras ning lülitada vajadusel ka kõik kodumasinad vooluvõrgust välja. Nii säästad raha ja hoolitsed turvalisuse eest.

Enne lahkumist veendu, et tulekolded ja küünlad oleksid nõuetekohaselt kustutatud, ahju- ja kaminasiibrid ohutus olekus ning suitsu- ja vinguandur töökorras.

Mõned inimesed lubavad oma äraolekul kellelgi teisel korterit kasutada. Sellistel puhkudel tuleb veenduda, et inimesel on head ja ausad kavatsused. Samuti tuleb talle piisavalt instruktsioone jagada, et inimene võõras eluruumis hätta ei jääks.