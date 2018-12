Pea meeles: toorest piparkoogitainast ei tohi mingil juhul süüa

Miks siis ei tohi? Sest on raske leida hullemat võimalust pühade rikkumiseks kui kolibakter või salmonelloos, vahendab portaal TreeHugger. Muidugi on tõenäosus väike, kui kasutad kontrollitud mune, aga milleks pühade ajal riskida? Kui aga ostad mune kuskilt, kus neid ei kontrollita, on ka risk kohe märksa suurem.