Päästeamet selgitab: millal on kohustuslik kutsuda korstnapühkija, millal võib korstent puhastada ise?

Eile kell 8.51 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Pärna tänavale, kus teataja tundis kõrvalkorteris suitsulõhna. Selgus, et ahiküttega korter oli suitsu täis (probleemid küttesüsteemiga) Päästjad tuulutasid ruume. Korteris oli suitsuandur, vingugaasiandur ning korstnapühkija akt puudus.

Päästeamet tuletab meelde, et õnnetuste vältimiseks on tähtis aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas puhastada ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas.

Kutselise korstnapühkija akt on oluline säilitada, sest see annab majaomanikule kindluse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku kohta ning õnnetuse korral on võimalik kindlustushüvitise saamiseks tõendada, et küttekolded olid hooldatud.