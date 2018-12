Fotod: ühe pere lastele ostetud jõulukinkide hulk hämmastab inimesi

Kuigi kasvatusspetsialistid leiavad, et laste kinkidega üle külvamine on negatiivse mõjuga, sest teitab neis keskendumisraskusi, ei lase õieti millegi üle rõõmu tunda ja kaotab kingisaamise erilisuse, vilistab üks Austraalia pereema sellele kõigele, vahendab New Zealand Herald.

Nimelt on naine viis viimast kuud oma lastele kinke kokku ostnud ja peitnud asjad suurde seinakappi, mis tänaseks on asju ääreni täis. Facebookis jagatud ja sealt ringlema läinud fotodelt on näha, et naine on kokku ostnud kõike alates jalgratastest lõpetades videomängude ja pehmete kaisuloomadega. Asju on sisuliselt üks toatäis.

«Tegin lõpuks oma kingikapi tühjaks, et näha, mis ma kokku olen ostnud. Kas ma mainisin, et vihkan kingituste pakkimist?» kirjutas naine ise piltide juurde.

Paljud inimesed avaldasid fotode peale siirast hämmeldust.

«Heldeke, seda on ikka liiga palju! Ma paneks osa sünnipäevadeks kõrvale,» kirjutab üks.

Teine kommenteerija on konkreetsem. «See on ju naeruväärne!» on kõik, mis tal öelda on.

Kolmas lisas sarkastiliselt, et nautigu nainge nüüd pakkimist täiega, sest ise selle jama endale korraldas.

Kuid ema ei jäänud kritiseerijatele vastust võlgu. «Ühiskond tahab tõesti panna meid arvama, et laste hellitamine on kuidagi vale. Sinus üritatakse pidevalt süütunnet tekitada. Selles pole midagi halba,» sõnab ta.