Fotod: Tallinnasse kerkib haruldane ameerikapärane uusarendus

Torni välis- ja sisearhitektuur on inspireeritud New Yorgi pilvelõhkujatest. Hoonel on liigendatud arhitektuur, kõrgema 20-korruselise osa kahel küljel on kaks madalamat osa: üks seitsmekorruseline ning üks viiekorruseline. Lisaks hunnitule vaatele pakub privaatne katuseterrass võimalust pere või sõprade seltsis pilvepiiril mõnusalt vaba aega veeta.