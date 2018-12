Remondiblogi: korter on palju parem elukoht kui oma maja

Kuud möödusid ja lõpuks leidsime end oma mõnekümne kastitäie asjadega vana puumaja arhailisest korterist, mis mõni päev varem oli meie omaks saanud. Esimesed nädalad remonti möödusid justkui mingis mullis, kust välismaailmast ühtegi signaali läbi ei tulnud, sest ainus oluline asi oli ehitamine. Nüüdseks oleme paar tuba valmis saanud ja endale sobiliku remonditempo paika loksutanud. Tasa ja targu, sest lõputult rabeleda ei jaksa.

Iga halb on millekski hea

Miks ma sellest kõigest räägin? Sellepärast, et viimastel nädalatel olen üha enam mõtlema hakanud sellele, kuidas elu meid tegelikult suunas täpselt õigesse kohta. Muidugi vajab see korter veel palju tööd, et koduks saada, aga me saame seda hetkel ju endale lubada: oleme noored, jõuame töö kõrvalt rabada, lapsi meil ei ole, kelle jaoks sellistes tingimustes elamine ei oleks kindlasti normaalne. Maja asemel korterisse kolimine sobis meile tegelikult mitmel põhjusel lausa imehästi.

Asukoht on meil lihtsalt suurepärane: Tartu kesklinnas, kõik vajalik käe-jala juures olemas, ei mingit vajadust kahe auto järele, tegelikult saaks teoreetiliselt tulevikus hakkama ka täiesti ilma autota. Mina liigun igapäevaselt 99% ajast jalgsi. Kuna tegemisi ja toimetamisi on mul rohkem kui kodust tööle ja töölt koju, on see keskne asukoht eriti oluline. Kui me elaks majas, peaks lisaks elukaaslasele ka mina kindlasti autot omama – see aga oleks minu eelarves päris suur püsikulu. Rääkimata sellest, kui meil kunagi lasteaia- ja kooliealised lapsed olema saavad: linnast väljas elades oled praktiliselt neile autojuht, kes neid kooli, koolist trenni, trennist kunstiringi ja sealt koju sõidutab. Siin on meil lasteaed ja kool aga vähem kui 300 meetri raadiuses olemas.

Ja olgem ausad: meil ei ole ju tegelikult 10+ aastat rohkem kui kolme tuba vaja. Iga lisanduv ruutmeeter toob kaasa pidevalt tiksuvad kulud alates küttest ja elektrist, lõpetades kodukindlustuse ja maamaksuga, lisaks ka suurema laenukoormuse. Tuba, millest praegu saab kodukontor, on tulevikus paras lastetoaks, kuhu üks laps edukalt täisealiseks saamiseni ära mahub. Või siis kaks last kuni koolieani. Seega on meie kodu meie jaoks täpselt õige suurusega veel vähemalt 10, kui isegi mitte 20 või enamaks aastaks. Maja oleks meil olnud ruutmeetritelt vähemalt kaks korda suurem. See tähendab vähemalt poolteist korda suuremaid ülalpidamiskulusid. 10 aastaga saab sääst olema märkimisväärne.

Jah, naabrid käivad aeg-ajalt pinda, vahel igatseme oma isiklikku murulappi ja linnulaulu ning natuke rohkem ruumi, aga tegelikult suunas elu meid täpselt sellise kodu juurde, mis meie elustiili, võimaluste ja vajadustega praeguses eluetapis nii palju paremini kokku sobib: mõistlike kuludega, suurepärase asukohaga ja sobiliku suurusega oma pesani. Tasapisi on minustki saanud see inimene, kes arvab, et ühes kodus ei pea elama sünnist surmani: vastavalt vajadustele elukoha vahetamine on igati mõistlik tegevus. Elad ja õpid – nii see kord juba käib.