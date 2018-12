Sisekujundajate soovitus raamatute kasutamiseks ärritab inimesi

Kodune korralik raamaturiiul jätab seal elavatest inimestest üldjuhul hea mulje. Seda ei juhtu aga siis, kui on näha, et raamatud on kodus selgelt vaid sisekujunduselemendi rollis - nagu viimane trend soovitab, vahendab House Beautiful.

Praegu on väga menukas minimalistlik ja värvivaene sisekujundus, kuhu raamatute värvilistest selgadest moodustuv värvideparaad sugugi ei sobi. Sellele on nupukad sisekujundajad leidnud enda meelest suurepärase lahenduse: raamatute seljad tuleb riiulis lihtsalt sissepoole pöörata.

FOTO: maisondepax.com

Sisekujundusmaailmast väljaspool aga on inimesed raevunud. «Mul on täiesti kõrini sellest lollist minimalismist! Ma ei teeks iial oma raamatutega midagi sellist,» ütleb üks raamatusõber.

«Komistasin selle kombe otsa esimest korda paar kuud tagasi ja arvasin, et tegu on naljaga. Aga näen nüüd Pinterestis ja Instagramis, et inimesed päriselt teevadki seda,» kirjutab House Beautifuli toimetaja Danielle Fox.

«Ma ei sisustaks oma kodu mitte kunagi nii. Valin sada korda enne maksimalismi ja värvilised, ämblikuvõrkude ja tolmuga kaetud raamaturiiulid,» lisab üks kommentaator.

Ka meie soovitame säärasest trendist hoiduda, sest kuigi see näitab ilmekalt, et kellegi suurest tööst ja vaevast on kodu sisustamisel saanud lihtsalt üks element. Raamat peaks olema palju enamat kui tükk kodukujundusest.

Pealegi jääb üsna hämaraks, kuidas on nii võimalik soovi korral mõnd raamatut riiulist üles leida. Traditsioonilise meetodi poolt räägib ka fakt, et raamatuid on sel kombel, selg väljapoole, organiseeritud juba aastast 1535. Ka siin kehtib vana tõde: kui asi pole katki, ära asu seda parandama.

Asja kogu kummalisuse võtab hästi kokku üks kommentaar: «Kui ma tulen sinu juurde ja näen, et sa oled raamatud riiulis tagurpidi pööranud, siis ära imesta, kui su kohvilaua ümber lükkan. Tagurpidi laud on kodus sama loogiline kui tagurpidi raamatud.». Nõustume!