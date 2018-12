Enne ja pärast: 37 aastat väldanud remonditööd olid oma aega väärt

Varajases nooruses leivad ühte kappi heitnud Terry and Helen Roebig tegid abiellumise järel midagi enneolematut – soetasid ajahambast puretud maja ning pühendasid suure osa oma elust selle taastamisele.

Toona noorte vanematele pinnuks silmas olnud otsust ei ole aga kumbki Roebigidest tänase päevani kahetsema pidanud. «Mu isa ütles, et võin selle maja soetamise järel põlema panna. Kui ta vaid näeks seda nüüd,» ütles Helen Roebig väljaandele realestate.com.au.

Nüüd, 37 aastat maja soetamisest, on asjalik abielupaar otsutanud eluga edasi minna ning anda uus võimalus veel ühele ajahambast puretud majale. Paralleelselt sellega on nad müüki paisanud ka oma 37 aastat remondis olnud maja.

Soliidses eas paar märgib, et uus renoveerimisprojekt ei saa olema niivõrd aja- ja ressursimahukas, kui eelmine. Endisest kodust lahkuvad nad üpris raske südamega.

«Otsus tuli tõesti raskelt. See maja on olnud tohutult suur osa meie ja meie pere elust, ükskõik kui kohutavas seisus see ka polnud,» ütles Helen lisaks.