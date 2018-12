Pühademölluks valmis: jõulukaunistustest tulenevaid ohte ei maksa alahinnata

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüdi sõnul näitab Salva kogemus, et üheks ohtlikumaks elemendiks on valveta jäetud küünlad, pürotehnika ning nende järel omapäi jäetud koduloomad ja väikelapsed. «Kassidele meeldib näiteks väga kuuspuude otsa ronida või rippuvat karda uudistada. Lihtsalt pikali kukkunud kuusk ei kujuta endast ilmselt suurt ohtu teie varale, kui see just kukkumise käigus telekat pikali ei lükka, kuid kui puu küljes on näiteks põlevad küünlad, siis võib kahju olla juba märkimisväärne. Samuti on tulnud ette, et ümber läinud kuuse aluses olev vesi on kahjustanud elektriseadmeid ning veekahjusid,» selgitas Kivirüüt.