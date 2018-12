Ekspert: Eesti kinnisvaramüüjad küsivad pakutava eest absurdselt kõrget hinda

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et ülehinnatud vara osakaal on turul kasvama hakanud. «Üha rohkem varaomanikke küsivad oma kinnisvaraobjekti eest hinda, mis on 20-50% potentsiaalsest tehingust kõrgem ja tänases turuseisus ebareaalne,» sõnas Sooman.