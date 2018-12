Fotod: üürnikke täiesti ebainimlikes tingimustes majutanud majaomanik saab karistada

Üürnikke leidis ettevõtlik pere ajalehte pandud kuulutuste abil. Kehval majanduslikul järjel üürnikud said mõistagi aru, et tegemist on kohutavate tingimustega, aga see oli ainus, mida sisserännanud oma piiratud võimaluste juures endale lubada said. Alternatiiv olnuks elu tänaval.