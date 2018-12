Fotod: kas arvad ära, millest see diivan valmistatud on?

See diivan, ettevõttelt Lovesac, on valmistatud REPREVE´i-nimelisest kangast, mis omakorda on toodetud taaskasutusplastikust, vahendab Inhabitat. Lovesac on ettevõte, kes üritab oma toodangus kasutada võimalikult palju looduslähedasi ja taaskasutusmaterjale. Lisaks diivanile on neilt võimalik soetada terve sari loodussõbralikke mööblitükke.

Tegemist on diivaniga, mis peaks kestma terve inimpõlve. Seda seepärast, et see on niivõrd vastupidav, kuivõrd seepärast, et see on disainitud selliselt, et selle kuju ja istumisosade paigutust oleks võimalik muuta vastavalt vajadusele. Nii peaks diivan sobima ka siis, kui pere vahepeal näiteks suuremaks kasvab.

FOTO: inhabitat.com

Diivani katted on pestavad ja vahetatavad. Kui vana kate peaks ära kuluma, saab uue osta. Ühe diivani kate on valmistatud umbkaudu 600-1200 plastikpudelist. Ainuüksi 2018. aasta jooksul on Lovesac taaskasutanud umbkaudu 11 miljonit plastpudelit.

Diivan tarnitakse pappkarpides ja väikeste juppidena, mistõttu seda on väga lihtne transportida ja kokku panna igaühel.