Jutud Eestit tabanud kinnisvarabuumist on taaskord liialdatud

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et turg on olnud viimase paari aasta jooksul üpriski stabiilne.

«Mullu tehti 17 Eesti suuremas linnas esimese 11 kuu jooksul 14 131 korteriomanditehingut, tänavu on see number 14 271 ehk turuaktiivsuse seisukohalt pole mitte midagi muutunud,» rääkis Sooman. Mõne protsendiline hinnatõus on tulnud aga Tallinnast, kus on senisest enam tehinguid uusarendustes olevate korteritega, mis ongi kallimad ja mõjutavad veidi ka statistikat ning üleüldist keskmist.