Õhksoojuspumpa tuleb korralikult hooldada

Õhksoojuspumbast on saanud Eesti kodudes väga levinud küttelahendus: põhikütteks seda väga tihti ei kasutatagi, aga lisakütteallikana on see näiteks ahiküttega majas tänuväärne seadeldis, mis võimaldab sügisel kütteperioodi alustamist pikalt edasi lükata ning kevadel selle üsna varakult lõpetada. Selleks, et pump tõhus oleks, tuleb seda regulaarselt hooldada. Paljud koduomanikud pole säärasest kohustusest teadlikud, või kui ongi kuulnud, et pump vajab puhastamist, siis ei tea nad, kuidas seda täpselt teha.

Kuna kõikjal meie ümber leidub arvukalt tolmuosakesi, ei maksa imeks panna, et seda satub ka õhksoojuspumba filtritele. Kliimaseadme müügiinsener Gunnar Kütt räägib, et kui filtrid kauaks hooletusse ja puhastamata jätta, tekivad pikapeale seadme sisemusse tolmurullid, mis võivad ummistada äravoolu, kust peaks välja pääsema pumbas selle töötamisel tekkiv vesi. Kui on ummistused, tekivad aga lekked ja lõpptulemuseks on rikutud põrand või mööbel. Tolmuse masina jõudlus väheneb samuti, tagatipuks võib tolmune seade tekitada terviseprobleeme.

Puhastamata pump peab rohkem tööd tegema ja kulutab seetõttu ka rohkem elektrit. Kui läheb eriti halvasti, võib puhastamata pumbast alguse saada põleng, sest seade kuumeneb üle.

Päästeameti pressiesindaja Riin Oeselg sõnab, et täpset ülevaadet, kui paljud kodupõlengud saavad alguse just puhastamata pumbast, neil ei ole, kuid teada on, et iga viienda põlengu põhjustab eluhoonetes elektriseade või -paigaldis.

Äärmusteni jõudmist tasuks vältida

Kliimamarketi tegevjuht Marek Kram räägib, et kuigi vahepealse hooldusega saab iga koduomanik ise hakkama, tasuks kindluse huvides lasta korra aastas ka spetsialistid pumba ligi, et veenduda, et kõik toimib, nagu peab. Sellest, et midagi on pumbaga juba korrast ära ja spetsialisti sekkumisega ei saa enam oodata, saab tema sõnul kindlasti aru juba siis, kui see teeb tavapärasest erinevat või valjemat häält, vibreerib või jääb suisa seisma.

«Eelkõige näitab seadme hoolduse vajaduse ära siseseadmest välja puhutava õhu temperatuur maksimaalses kütterežiimis ja normaalsest erinevad helid. Kui seade eritab lõhna, siis võib olla tegu puhastamata filtritega, kui kõrbelõhna, siis on vaja seade kohe kilbist välja lülitada ja kutsuda tehnik,» sõnab ta.

Mõistlik oleks sedavõrd äärmuslikke olukordi üldse ennetada ja teha hooldus enne, kui ilmnevad märgid, et midagi on valesti.

Kui on jõutud olukorda, kus seade ei käivitu, ei tasu ülepeakaela kohe tehnikut kutsuma hakata: esmalt tuleks kontrollida, kas pumba puldi patareid on värsked. Veenduda tuleks ka selles, et seade ei ole kilbist välja lülitatud.