Ülevaade: vaata, kui suure hüppe on korterite hinnad majanduskriisi järgselt teinud

Pindi Kinnisvara juhatuse esimees Tiina Kukk ütles, et hindade taastumine on olnud visa, ent järjepidev. «Samas on äärmiselt tänuväärne, et Eestis tegutsevad pangad on varasemast ajast õppust võtnud ja ei kuumenda turgu taas odava laenurahaga üle. Selle tõestuseks on asjaolu, et hoolimata märkimisväärsest elatustaseme tõusust ei ole kinnisvaratehingute arv kunagise buumiperioodi tasemele kasvanud,» lausus ta.