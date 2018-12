Ohte ignoreerivad ühistud lasevad majadel laguneda

«Kinnisvarahoolduse iseloom on ennetav, see on võrreldav autode tehnoülevaatusega. Kõik saavad aru, et siledate rehvide ning kulunud piduriklotsidega on sõiduk ohtlik nii sõitjale endale kui kaasliiklejatele,» sõnas Pindi Kinnisvarahalduse juhatuse liige Elari Udam, lisades et ohutusalaseid nõudeid ignoreeritakse hooldustööde käigus rohkem kui võiks.