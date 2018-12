Fotod: Viimsis on müüa telesaate kaudu kurikuulsaks saanud maja

Tegemist on «Kuuuurijast» tuntuks saanud majaga Viimsis Miidurannas, milles elas sees prantslane, kes keeldus sealt lahkumast. Saade jäi paljudele eestlastele meelde, kuna võlgade sissenõudja Ants Päär sai selle maja ees pipragaasi silma ja käis kuulutse piltidel nähtavas köögis silmi loputamas ja elutoas toibumas.

FOTO: KV.EE

FOTO: KV.EE

Näib, et esialgu lahkumast keeldunud prantslane on nüüd siiski oma kodinad kokku pakkinud ja majja enda asemel elama pandud inimesed, kellega väidetavalt keegi tüli norida ei julgenud, siiski ka välja kolinud, sest praeguseks on maja müügis.

Kuulutus ütleb, et tegemist on suurepärase asukohaga ja vastu vaielda on raske: maja ühe külje akendest avaneb vaade merele, sest pakutav kivimaja asub otse mere kaldal.

FOTO: KV.EE

Maja on tervelt 309 ruutmeetrit suur ja selle kolmele korrusele on ehitatud kolm tuba. Maja on valminud 2004. aastal, kuid 2012. aastal on see täielikult renoveeritud. Terrass ja hooviala said praeguse ilme alles 2016. aastal.

Esimesel korrusel on garaaž ja avar saun, teisel korrusel avatud köögiga elutuba, lisaks kabinet ja tualettruum. Kolmandal korrusel on neli magamistuba, peamise magamistoa juurde kuulub ka mahukas garderoobiruum.

FOTO: KV.EE