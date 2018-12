85 protsenti naabritest teeb pühadeajal kadedusest ühe väga tobeda sammu

Inglismaal läbiviidud uuring tõi taaskord päevavalgele ammu teada-tuntud avaliku saladuse - kodude kaunistamine on koduomanike jaoks vaid üks edevuse laat, mille eesmärgiks on naabrist parem olla.

Koguni üks kolmandik koduomanikest tunneb kadedust üleaedsete jõulukaunistuse vastu ning teeb missioonitundest kõik endast sõltuva, et naabrid üle trumbata, vahendab idealhome.co.uk. 85 protsenti uuringus osalenuist tõdes, et on pidanud kadedusest soetama suurema jõulupuu , et naabrist parem olla. Üks inimene kümnest sihib sealjuures oma kodutänava kaunima kodu tiitlit, et naabrites kadedus esile tuleks.