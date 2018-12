Viis geniaalset sammu, kuidas kodu 30 minutiga jõulupeoks korda saada

Süvene sellesse, millised on need piirkonnad kodus, mida külalised kindlasti märkavad: esik, vannituba, elutuba, võib-olla ka köök. Püüa need enam-vähem talutavaks saada.

Muidu me sellist raiskamist ei soosi, aga kui on hädaolukord, käi näiteks vannituba üle niiskete salvrättidega. See on kiirem meetod kui puhastusvahendite ja -lappide väljaotsimine.