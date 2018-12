Tallinna eluasemed muutusid kolmandas kvartalis taskukohasemaks

Selle aasta esimese kolme kvartaliga on Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusnud ühtekokku 6,4 protsenti, võrdluses 2017. aasta sama ajaga. Tallinlaste netopalga kasv on olnud aga kiirem – esimese kolme kvartaliga tõusis netopalk koguni 10,2 protsenti aastases võrdluses.

Majapidamiste rahanduslik olukord on tugev ning see on võimaldanud inimestel sääste koguda. Tarbijate kindlustunne osta või ehitada lähiajal eluase pöördus seevastu selle aasta neljandas kvartalis järsult langusesse. «Meedias on viimasel ajal sagenenud sõnavõtud läheneva majanduskriisi ja intressimäärade tõusu teemal. Seega võib üheks põhjuseks olla majapidamiste ettevaatlikkus, kuna paljudel on viimane negatiivne kogemus veel meeles,» rääkis Rõbinskaja.