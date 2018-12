Fotod: Läänemaal on müüa ehe rannarootsilik unistuste maakodu

Tegemist on 2014. aastal ehitatud kivikatusega puumajaga, kus on kaks korrust ja viis tuba. Kuigi maja on uus, sobitub see ümbritsevasse rannarootsi õhkkonda suurepäraselt.

Maja on väljast klassikaliselt rootsi punane, krunti ümbritsevad kiviaiajupid, maja eest lookleb klassikaline külatee. Kõik on sisuliselt sobiv Lindgreni «Bullerby laste» stseeniks.

Maja sisekujundus on väga helge, valge ja maakodulikult õdus. Palju on rõhku pandud naturaalsetele materjalidele, leidub puitu, taaskasutust, klassikalist sisekujundust. Majas on pinda ühtekokku enam kui 170 ruutmeetrit.

Krundil on kõrvalhoone, palju ruumi ja rohelust. Kinnistu suurus on enam kui 15 000 ruutmeetrit. Pürksi keskus kooli, poodide ja kõige muu vajalikuga on 2,5 kilomeetri kaugusel.