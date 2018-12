Fotod: isemoodi kinnisvarakuulutus on interneti enda lummusesse haaranud

Ameerika sadamalinnas Baltimore's müüki paisatud eramu võlub oma imetabase kinnisvarakuulutuse poolest. Kolmest magamistoast ning kolmest vannitoast koosneva eramu müügiga hädas olnud maakler leidis, et vahendatav objekt vajab väikest turunduslikku tõuget, niisiis palus kinnisvaramaakler pildile kiusupunnist Grinchi.

Jõuluvihkajast pehmekarvaline Grinch on maakler Christina Dudley sõnul lihtsalt üks järjekordne turundustrikk, mille eesmärgiks on huvilisi ligi meelitada, vahendab realtor.com.

2000-ruutmeetrist kinnistut on selle pika ajaloo jooksul korduvalt uuendatud. 1912. aastal kerkinud maja hinnasilt on seejuures üsnagi krõbe - maja endale skoorimiseks on vaja koguni 329 501 euro suurust investeeringut.