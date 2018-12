Populaarsust koguv trend toob maailma peopesal koju

Pead on tõstmas üks õige põnev trend, mis on tegelikult juba mitu aastat üritanud jalga, antud juhul oma kätt, meie kodude uste vahelt sisse saada. Käe- ning peopesakujulised kujukesed ning motiivid on järgmine suur trend, mille poole koduses majapidamises sihtida, vahendab apartmenttherapy.com.