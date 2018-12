Veebis levib kulutulena hämmastav soovitus, kuidas valmistuda külaliste tulekuks

Veebiportaali ApartmentTherapy toimetaja Shifrah Combiths kirjutab, et tegelikult peaksime sellest pidevast kraamimisest üle saama ja lubama oma sõbrad sellisesse kodusse, nagu see tegelikult on - ajal, mil see pole külaliste võõrustamise koht, vaid lihtsalt meie kodu.

«Kui päriselt ei ole su kodu kogu aeg nagu sisustusajakirjast, siis miks peaksid sa külalistele tegema nägu, et oled teistsugune inimene kui tegelikult oled?» küsib ta.

Ja küsimus on tegelikult ju täiesti õigustatud. Kas sõber vaatab sind kuidagi kehvemini, kui võtad ta vastu nii, et kraanikausis kõrgub mustade nõude kuhi ja vannitoas on peeglil ja valamul veeplekid? Kui vaatab, siis ei ole ta tõenäoliselt nagunii tõeline sõber.

Muidugi ei pea sa pidulikku õhtusööki korraldama nii, et laua kõrval vedeleb puhas pesu läbisegi mustaga, kui sa ennast nii hästi ei tunne. Aga kui sa ei jõua seda pesu kappidesse ära sorteerida, siis tõsta ta lihtsalt kusagile rohkem silma alt ära.

«Sõprade küllakutsumise mõte peaks olema tekitada positiivseid emotsioone. Kui sellele eelneb tundide pikkune kraamimine, saab külaskäigust pigem suure stressi allikas, mistõttu pole sellel enam mingit mõtet,» kirjutab Combiths.

Niisiis soovitabki ta eriti jõulukuul võtta pisut vabamalt, jätta pisut tolmu tõmbamata, pisut asju kokku lappimata ja mitte nii väga muretseda sellepärast, kas su kodu on ajakirjavääriline.

Tagasiside soovitusele on tormiline.

«See on suurepärane idee! Selle asemel, et kogu aeg oodata, millal on ideaalne hetk, millal tuba on piisavalt korras või mingid muud tingimused täidetud, tuleb lihtsalt elada! Imeline, suur aitäh selle mõttekäigu eest!» ütleb üks tänulik lugeja.

«Appi, see on nii hea mõte! Arendan seda veel pisut edasi ja ütlen, et täiesti vabalt võivad kõik ettevalmistused pooleli olla, kui sõbrad saabuvad. Selle asemel, et üksi kõik valmis vehkida, võib neist igaühele siis ülesande anda, millega nad sind aidata saavad. Valmistuge ühiselt!» kirjutab teine.

«Ma nii tahaksin sedasi elada, aga inimesed ei võtaks seda ilmselt hästi vastu,» kahtleb kolmas.

Neljas lisab, et ta on juba mõnda aega täpselt nii elanud ja tema seltsielu on kordades aktiivsem kui enne seda.