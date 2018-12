Suurepärane nipp, millest paljud toataimede kasvatajad teadlikud pole

Paljud taimekasvatajad ei tea, et on suur hulk taimi, mis ei taha olla üksinda, vahendab Apartment Therapy. See kehtib eriti troopiliste taimede kohta ja tasub silmas pidada, et väga suur hulk eestlaste toalilledest just troopilised taimed ongi.

Üksi ei taha nad olla aga sellepärast, et on harjunud suurema õhuniiskusega kui meie kodud seda pakkuda suudavad. Kui sellised taimed kokku grupeerida, on neil märksa lihtsam omakeskis soovitavat niiskustaset hoida. Üksik taim sellega toime ei tule.