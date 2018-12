Fotod: tänavu on väga moodne üks eriti kummalise välimusega kuusk

Arvestades, et ka sisekujunduses on praegu väga trendikad tumedad toonid ja terved mustaks võõbatud seintega toad, pole just kuigi hämmastav, et see trend on jõudnud ka jõulukuuskendeni.

Peamiselt on musta karva puud kunstkuused ja hiljuti kunstkuuskedega kaupleva veebilehe Treetopia läbiviidud küsitlusest selguski, et must on rohelise järel kunstkuusemaailmas kõige menukam värv, tehes ära ka väidetavalt väga menukale valgele ja roosale.

Mõistagi pole mustad kunstkuused tänavu üleöö kusagilt esile kerkinud: need on olemas olnud juba aastaid, lihtsalt tänu ülejäänud sisekujunduse trendile on need sel aastal eriti moodsaks muutunud.