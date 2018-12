Unustusse vajunud jõulukaunistus teeb tänavu korraliku tagasituleku

Suurbritannia turu-uuringust selgub, et tänavune pühadeperiood möödub nostalgia saatel. Nimelt on viimastel aastatel pildilt kadunud kuusekard tagasi ning seda võimsamalt kui eales varem. John Lewis kaubamaja esindajate sõnul on nende kuusekarra müük juba praegu 11 protsendi võrra suurem möödunud kalendriaastatel müüdust, vahendab housebeautiful.com.