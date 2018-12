Kate ja Pippa Middletoni varasem elukoht Londonis on müügis

Londonis asuv korter paikneb šikis Chelsea naabruskonnas, tänaval nimega Old Church (Vana Kirik). See stiilselt sisustatud kolme magamistoaga korter läheb läbi kolme korruse.

Korteri sissepääs on esimeselt korruselt, kuid sisetrepist pääseb teisele korrusele, kus on elutuba, söögituba, köök ja külaliste tualettruum. Kolmandal korrusel on suur magamistuba, kust avaneb kaunis vaade ning lisaks veel kaks väiksemat magamistuba. Viimasel korrusel asub ka perekonnale mõeldud tualett, kirjutab kinnisvaraportaal Knight Frank.