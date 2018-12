Viska pilk peale: Kodustiili loetuimad lood aastal 2018

Eestlaste kavandatud ja ehitatud Kodasema minimaja KODA saab välismeedias kõva kriitikat: inimesed leiavad, et see on kohutavalt ülehinnatud.

Korterite väljaüürimine on üsna mugav ja jõukohane kõrvaläri, mis annab paljudele vaat et teise kuupalga või rohkemgi. Muutuvas turuolukorras tasuks eraisikul aga üüriärisse sukeldumine hoolega läbi mõelda.

Enamasti näib, et oma maja on midagi, mille poole kõik peaksid püüdlema. Kuid üks naine tahab jagada oma kogemust: ta ostis maja ja kahetses seda peaaegu kohe, kui tehing tehtud sai.

Selgub, et väga paljud inimesed ei tea, kuidas on õige rabarberit korjata, ning rikuvad sellega sageli taimed ära.

Pangalaenu on üha raskem saada, kuid õnneks on sellest aru saanud ka paljud kinnisvaramüüjad. Seetõttu on nii mõnedki suurepärased pakkumised turul järelmaksuga, mis tähendab, et pangalaenu polegi vaja.