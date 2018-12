Fotod: tüüpilist Eesti paneelmaja korterit müüakse geniaalse kuulutusega

Kuigi korter on viiekorruselise liftita maja neljandal korrusel, mis ei pruugi paljudele ligitõmbav olla, lubab kuulutus, et trepp on väga kerge ja oma kodu ukse taga oled enne, kui arugi saad.

Järgneb tavapärane kiitmine: korter on avar, valge, hea planeeringuga. Ruumikal köögil on omaette rõdu, korterile lisaks on keldriboks. Esikus on suur garderoob. See kõik on juba üsna tüüpiline kinnisvarakuulutuse tekst, aga võimsa algusega on huvi koduotsijas kindlasti äratatud.