Tabasallu kerkib tuleval aastal moodne 200-kohaline eakate kodu

Pihlakodu juhi Igor Pihela kinnitusel luuakse Harjumaale väärikas 200-kohaline eakate kodu. «Kuna elukohajärgsetest hoolduskohtadest on Harjumaal tuline puudus, on paljud siinsed eakad täna laiali hooldekodudes üle Eesti,» selgitas Pihela ning lisas, et ehitustööd Tabasalus Klooga maantee ääres on alanud ning uue eakate kodu valmimine on planeeritud järgmise aasta septembrisse.