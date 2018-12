Ruutmeetrihinna kasv jätkub vähemalt 2020. aasta lõpuni

RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liikme Mykola Zlotnitskyi sõnul on üks põhilisi trende Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina kinnisvaraturul nutikodud ja väiksemad stuudiokorterid. «Trend algas 2017. aastal ja kogub hoogu. Siiski tuleb märkida, et erinevalt paljudest Ida-Euroopa pealinnadest on kallid korterid Tallinnas endiselt väga populaarsed. Ehituskvaliteet on liikumas tagaplaanile ning tähtsamaks on muutunud lisad,» rääkis Zlotnitskyi.