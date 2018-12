Ilusa jõulukodu loomine nõuab taustateadmisi

Eheteks võivad Metsa sõnul tänasel päeval olla kõik aastate jooksul läbi käinud lahendused: kuulid, suled, lipsud, pärlid, kujukesed, linnud, paelad, liblikad, puidust ja isetehtud ehted. Selliseid detaile leiab igas tonaalsuses ja kindlasti ka klassikalisesse lahendusse sobivaid.

Samuti julgustab Mets katsetama puidust ja paberist kaunistuste ning puupakkude, -ketaste ja okstega. Täpi i-le panevad aga sooja valgusega valged tuled, mis toovad ehted esile ega röövi tähelepanu. Värvilisi tulesid tuleks igal juhul vältida.

Pane kõik kokku kõlama

Selleks, et kodu ka jõulude ajal terviklik välja näeks, tuleb Kanguri sõnul eeltöö juba kodu kujundamise ajal ära teha. «Tuleks arvestada sellega, et ruum sobiks ka jõulude ajal. Ehk näiteks suurt kevadlilledega fototapeeti või lillelisi kardinaid elutoas on väga raske haakuma panna jõuluehetega. Samuti liigsed intensiivsed värvid sisekujunduses muudavad jõuludeks kaunistamise keerulisemaks,» sõnab ta.

Jõulukaunistuste puhul tuleb Kanguri ütlust mööda alati arvestada ka interjööri üldise stiili ja koloriidiga, millele vastavalt tuleb valida ka kaunistuste värvid ning modernsema või siis rustikaalsema kujunduslahenduse. Kui aga suured pinnad ruumis on neutraalse koloriidiga, saab detaile muutes lihtsalt dekoreerida interjööri nii jõulude kui ka kevadpühade ajal.

Kui sisustamine aga juba seljataga ja jõulupühade peale sel ajal mõelda ei osanud, tasuks Metsa sõnul mõelda, kas on ehk mingite kodu üldiste detailide muutmisega võimalik pisut ka kodu tonaalsust muuta. «Kuna minul tuleb sel aastal roosa-valge-hõbedane jõulupuu, siis ma toetan seda kodus roosade dekoratiivpadjakatetega, roosade küünalde ja roosa laudlina, salvrätikute või lauanõudega,» toob ta näite. Kui kodu ise on aga oma toonidelt väga domineeriv, näiteks sisustatud oranžide kardinate ja rohelise diivaniga, võiks jõuluehted valida ühetoonilised ja pigem tagasihoidlikud, et need ei hakkaks muude elementidega võistlema.

Tegutse plaani põhjal

Pühadeärevuses kipuvad inimesed sageli liiale minema ja kodu üle kaunistama nii, et tervikpilt pole ilus. Selliste vigade vältimiseks tuleks tegutseda kindla plaani järgi. «Kaunistamisel ei tohiks olla midagi juhuslikku. Piisab ka kaunilt ehitud kuusest ja küünalde paigutamisest grupiti õigetesse kohtadesse. Soovi korral võib vahetada ka kardinad jõuluteema ja -ehetega sobivaks, vältides seejuures päkapiku-jõuluvana visuaaliga kangaid. Ka jõululaua kangad ja nõud peaksid toetama kogu ruumi kujundust,» soovitab Kangur. Liialdada ei tohiks ka värviliste plinkivate tuledega.

Kui tundub, et dekoreerimine muutub üle jõu käivaks, soovitab Kangur pidada meeles, et lihtne on alati ilus. «Üks-kaks valitsevat värvitooni, mõned rohelised jõulutaimed ja küünlad,» annab ta nõu ja kinnitab, et sellest täiesti piisab.

Mets soovitab mitte kunagi välja panna kõiki jõuluehteid korraga, mis aastate jooksul kappi kogunenud – rohkem ei ole tingimata uhkem! «Põhiasjad, mis võiksid olla, on jõulutunne ja jõulupuu. Jõulupuu võib osta või ise teha, samuti saab ise meisterdada lauakaunistuse või panna rohelise oksa kaunistatult ukse kohale,» sõnab ta.