Pimesi maineka arhitekti maja ostnud investor tasus oma arve sulas

«Imekaunis loodus, teatud eraldatus ning hingematvad vaated on kahtlemata midagi, millest hakkame puudust tundma. See maja on taganud meile eluviisi, millest on raske lahti öelda. Siin majas tundsime end priviligeeritud seisuses,» kirjutasid maja endised omanikud selle müügikuulutuses.