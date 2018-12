Hoiatavad fotod: telefoni magamistoas laadimine võib väga halvasti lõppeda

Telefoni või tahvelarvuti magamistoas laadimisega tuleb väga ettevaatlik olla, vahendab House Beautiful. Nimelt jagas Ameerika Ühendriikide New Hampshire´i tuletõrjejaoskond mõni aeg tagasi fotot, millelt selgub, et laadija võib umbses kohas, näiteks voodis padja all, üle kuumeneda ja põlengu põhjustada.

Fotol on näha kõrbenud lina ja padjad ning kärssama läinud laadijajuhe. Tegemist on ühe teismelise voodiga ja just neil on kõige sagedamini harjumus magada nii, et laadiv telefon vedeleb voodis.

FOTO: New Hampton Fire Department Facebook

Hiljuti läbiviidud uuringust selgub, et sel moel magab tervelt 53% teismelistest. Osa neist hoiab telefoni lihtsalt voodis, osa padja all. Soojus, mida laadiv telefon tekitab, ei saa aga sel moel hajuda ja põhjustab põlengu, hoiatavad tuletõrjujad.

Ameerikas läbiviidud uneuuringust selgub, et 72 protsenti lastest ja 89 protsenti teismelistest hoiavad telefoni oma magamistoas. See on halb mitmel tasandil. Lisaks põlenguohule tekitab magamistoas hoitav telefon unehäireid ega lase lõplikult välja puhata, sest tavaliselt kaasneb magamistoas hoitud telefoniga uinumiseni ekraani vaatamine. See aga korralikult une lainele häälestuda.