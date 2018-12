Kinnisvaraportaal City24 jagas välja aasta parimate maaklerite autasud

City24 Aasta Tähe pälvisid kümme parimat kinnisvaramaaklerit, kes on saanud viimase aasta jooksul City24.ee klientidelt kõrgeima hinnagu ja parima tagasiside. Tegemist on inimestega, kes hindavad oma ametit, on oma töös professionaalsed ning teevad seda südamega.