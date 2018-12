Uuring: suur osa Eesti elanikest ei ole oma kodumasinate energiatõhususega kursis

LG Electronics korraldatud uuringust selgub, et 60 protsenti eestlaste kodumasinatest on energiasäästlikud, kuid ligi viiendikul koduomanikest puudub sealjuures tervikpilt masinate vee- ja elektritarbimisest.

Kodudes ooterežiimil töötavaid seadmeid on palju ning sageli ei leia enamus neist ka igapäevast kasutust. Mõne vana tarviku energiakulu on sedavõrd suur, et nõuab kohemaid seadme väljavahetamist uue ja säästlikuma vastu. Seda nii ajakohasuse kui ka inimese kodu ohutuse seisukohalt.