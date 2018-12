Ülearuse võrkkoti võib köögis enda heaks tööle panna

Põimitud võrkkotid sobivad hästi nii puuviljade kui juurviljade tranpordiks ja hoiustamiseks. Väärt kotid lendavad aga tihtipeale mõtlematult prügikasti - küll on need avamisel katki läinud, küll puudub neil otstarve meie majapidamistes.

Korduvkasutatavatel võrkkottidel, olgu need kuitahes räbalad, on tegelikult veel üks kasulik omadus, vahendab thekitchn.com. Nimelt võivad need appi tõtata olukordades, kus tugevalt määrdunud pindade puhastamisel ei ole parasjagu roostevabast terasest küürimiskäsna käepärast. Nõudepesusvammi ümber mähitud võrkkott puhastab suurepäraselt sissepõlenud plekid ning on ka erinevate pindade suhtes oluliselt leebem kui poodides müügisolevad konkurendid. Samuti võib üleliigsetest võrkkottidest täiesti uue nuustiku meisterdada. Võrkkotid tuleb vaid üksteise sisse mähkida ning otsast tugevama nööri või paelaga kinnitada.