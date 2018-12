Fotod: kadestamisväärse sisuga pesa Pärnus ootab jõuluks koju

Imeline pesa, üldpinnaga 76,4-ruutmeetrit, asub 1972. aastal kerkinud majas. Kolmetoalise korteri märksõnadeks on valgus, helgus ning modernsus.

Eriprojektiga kivimajas on iga korteri sissekäik omaette ja eri tasapinnal. Detailideni läbimõeldud ruumilahendusega elamises on suur ja avar elutuba, ruumikad magamistoad, köök, esik ja duširuum saunaga, kus peale pikka tööpäeva soojust kontidesse lasta.

Magamistuppa ja esikusse on sisseehitatud lükandustega mahukad garderoobkapid. Selle kodu südameks on suur ja valgusküllane elutuba, mis on lisaks tõeliselt maitsekas ja hubane. Elutoast pääseb ka rõdule, mille pikkuseks ligi kuus meetrit.