Fotod: kamp igasuguse ehituskogemuseta sõpru ehitas juhiste põhjal maamaja

Jeff Waldman ja Molly Fiffer otsustasid, et neile ja nende sõpradele oleks vaja mõnd looduslähedast kohta, kus koos aega veeta. Niisiis otsustas varasema ehituskogemuseta seltskond püsti panna maakodu ja mitu kõrvalhoonet, vahendab Inhabitat.

Kahe aasta jooksul kerkis maatükile keset California Santa Cruzi piirkonda tõeline maapealne paradiis. Kui esialgu oli plaanis püsti panna pisike majake, siis üsna pea oli selge, et millegi nii tagasihoidlikuga ei piirduta. Maja sai juurde mitu terrassi, puuküttel kümblustünni, väliduši ja väliköögi.

Enamik ehitusmaterjalist on pärit ümbruskonnast, palju ka lihtsalt ümbritsevast loodusest. Aga nii mõndagi saadi ka näiteks lammutamisele läinud majadest. Varasema kogemuse puudumine ei heidutanud ega takistanud seltskonda kordagi.

Kompleksi südameks on mõistagi puhkemaja. Selles on suur elutuba ja katusealune magamisruum. Akendest avanevad hämmastavad vaated ümbritsevale loodusele. Maja lähedal, pisut maapinnast kõrgemal, on välidušš ja ümbruskonnas kõik ülejäänud ehitised, muuhulgas ka väga stiilse arhitektuuriga kuivkäimla.