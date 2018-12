Puude praksumine ahjus on paljude jaoks talve loomulik õdus osa. Kui kodu ka ahikütte peal ei ole, hangitakse endale tihti vähemalt kamin, et ikka õdusat elavat tuld vältida. Tegelikult ei maksaks seda üldse igatseda.

Ahikütte ebamõistlikkusest räägitakse üha rohkem, aga paljud ei tea endiselt, miks seda lahendust vältima peaks. Põhjus peitub selles, et see on lihtsalt tervisele kahjulik, vahendab Daily Mail.