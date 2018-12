Viis suurepärast odavat, aga kasulikku ideed, mida kinkida järjekordse küünla asemel

Eestis tehakse palju väga kvaliteetseid käsitööseepe. Näiteks see Nurme Seebi lavendli-kookosseep sobib väga hästi jõulupakki: kodumaine käsitöö, plastpakendivaba ja praktiline. Valikus on veel mitmeid erinevaid lõhnu. Maksab 4,95.

Ka köögirätikuid pakuvad paljud Eesti tootjad, kusjuures materjalid on väga ausad ja head. See Koosdisaini täiesti linane rätik on köögis suureks abiliseks, sest tema kuivatamisomadused on väga head. Hind 11 eurot.