Fotod: Kalarannas otsib omanikku õdus kaminaga kodu

1933. aastal ehitatud majas asuva kahetoalise korteri akendest avaneb osaliselt merevaade. 2016. aastal on maja renoveeritud, kuid säilinud on palju originaalelemente: peegelvõlviga laed, originaaluksed, metlahh plaadid, kremoonid. Hoone kuulub Kultuurimälestiste registrisse.

Ligi 34-ruutmeetrine korter asub neljakorruselise maja esimesel korrusel vaadetega sisehoovi ja maja küljele. Korteri koosseisu kuulub esik, vannituba, avatud planeeringuga köök-elutuba ning magamistuba. Korteris on taastatud peegelvõlviga laed, säilitatud originaalne laudpõrand ja siseuksed.

Aknad on kaheraamsed kolmekordse klaasi ja kremoonidega ning uhked antiiksete regulaatorite ja ornamentidega malmradiaatorid Bohemian-R. Korteri välisuksed on kasutusel topeltuksena: sisemine originaal ning välimine müra- ja tulekindel stiililt ajastutruu uks heli summutamiseks.

Korteri sisekujundus on mõnusalt skandinaaviapärane, aga samas piisavalt tagasihoidlik, et uuel omanikul oleks võimalik see väheste vahenditega isikupäraseks koduks muuta.