Kodusisustaja ostujuht: seitse põnevat leidu Eesti disaineritelt

Põnevad taburetid on suurepärane samm taaskasutuse edendamises: nende valmistamiseks on kasutatud vanu terveks jäänud rulalaudu. Tulemus meenutab Hiina klassikalist taburetti ja kaht teineteisele sarnast juba ei leia.

Kiik ei ole kindlasti midagi sellist, mis sobiks vaid õue või lastetuppa. Sellest saab toreda sisustuselemendi mistahes ruumi, kas või kööki, kui vaid pinda piisavalt on. Kiige tootjaks on Tarmeko, autoriks Elmet Treier.

Metallraamil riiuli riiuliosad on valmistatud taimparknahast. Riiulite kõrguse paigutusele on lähenetud optimaalselt, nii et ka madalamatel riiulitel on oma otstarve. Riiul sobib suurepäraselt pilgupüüdjaks igasse ruumi sinu kodus.