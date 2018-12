Väga lihtne nipp, mis muudab lastetoa korrashoiu oluliselt kergemaks

Kuna lastel on palju erinevaid vidinaid, ei toimi nende puhul suured asjade säilitamiseks mõeldud korvid ja karbid või sahtlid. Siis on raske korda hoida. Kui nende panipaikade sisud aga omakorda näiteks väiksematesse korvidesse või karpidesse sorteerida, sujub asi juba palju paremini.

Kui lastel on kasutada suured kastid, kus mitmed erinevad lelud läbisegi, kaob neil kontroll selle üle, mis üldse olemas on. Samuti on neil (õigustatult) tunne, et isegi pärast asjade ärapanekut on need tegelikult segamini ja jääb ära korras toaga kaasnev emotsioon. Nii puudub ka huvi koristamise vastu.