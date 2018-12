Internet aitab tuvastada probleemse üürniku

«Kogemusest võib öelda, et oleme näinud väga jubedaid asju, millega üürnikud on hakkama saanud, alates sellest, et aasta jooksul pole kordagi korteris koristatud, kuni lõhutud mööbli ja tehnikani,» rääkis AS Ober-Haus Kinnisvara Tallinna elamispindade juht Julia Juurik. Eelnev taustauuring ja põhjalik kodutöö on tema sõnul hädavajalikud, ent ei pruugi anda garantiid.