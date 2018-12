Võitlus tolmuga: ära unusta peidetud nurgataguseid

Koristamisel on alati hea järgida ülevalt alla meetodit, kuna nii on tulemus kõige veatum. Baranov soovitab esmalt lapi või spetsiaalse tolmuimeja otsaga puhastada riiulid, kapipealsed ja kõrgemal asetsevad pinnad ning alles seejärel asuda põranda kallale. Vastupidisel juhul kukub tolm juba puhastatud põrandale.

Lihtne on sõita tolmuimejaga üle vaba põrandapinna ning eeldada, et ongi puhas, aga tegelikult peidab end kõige suurem kogus tolmu seal, kuhu silmad tavaliselt ei vaata. Diivanialune, kirjutuslaua tagune ja lastetoa mänguasjanurk vajavad kindlasti hoolsat imemist, aga ära ei tohiks unustada ka diivanipatjade aluseid ja muid peidetud kohti, kuhu prahil ja tolmulestadel on mõnus koguneda.